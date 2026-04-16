Криштиану Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»

Португальский форвард «Аль-Насра» не смог отпраздновать с товарищами победу над «Аль-Иттифаком» в 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Как пишет португальская газета Record, во время перерыва легендарному футболисту стало плохо.

«В перерыве он почувствовал боль в животе... Его вырвало», — сказал главный тренер «Аль-Насра» Жоржи Жезуш. При этом спортсмен настаивал, что сможет продолжить игру.

«Аль-Наср» одержал 15-ю победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре клуб Роналду сыграет дома с «Аль-Ахли». Игра состоится 29 апреля. А 19 апреля подопечные Жезуша проведут четвертьфинальный матч Второй Лиги чемпионов АФК против «Аль-Васла» из ОАЭ.

Ранее Криштиану Роналду вошёл в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. За свою карьеру легенда португальского футбола заработал 2,52 миллиарда долларов. Лидером списка стал баскетболист Майкл Джордан — порядка 4,5 миллиарда.