Футболисты и судьи выйдут с портретами фронтовиков: «Бессмертный полк» проведут на матчах РФС

Акция «Бессмертный полк России» пройдет на футбольных матчах в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Во время церемонии игроки, тренеры и судейские бригады выйдут на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Акцию проведут 6–7 и 10–11 мая. Она охватит все профессиональные турниры в российском футболе.

Таким образом, памятные мероприятия пройдут не только на отдельных играх, но сразу по всей системе соревнований. Речь идет о матчах разных уровней, которые входят в структуру профессиональных турниров.

Инициатива станет частью программы, приуроченной к годовщине Победы. Ее задача — напомнить о личных историях семей, связанных с войной, и перенести эту память в публичное пространство спорта.

«Бессмертный полк» — общественная акция памяти участников Великой Отечественной войны, во время которой люди выходят с портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В последние годы формат проведения в разных регионах менялся: помимо традиционного шествия использовали онлайн-акции, размещение фотографий на транспорте, одежде и в социальных сетях.