Песков рассказал об идеях кабмина по ускорению динамики экономики

У экономического блока правительства есть много идей для оживления экономики и ускорения её развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе брифинга одобавил, что эти предложения обсуждаются, и возникающие при этом споры — это нормальный рабочий процесс.

«Все эти предложения озвучивались. Зачастую бывают и споры, это абсолютно нормальный рабочий процесс», — прокомментировал представитель Кремля состоявшееся накануне совещание по экономическим вопросам.

А ранее стало известно, что Владимир Путин считает приоритетным для развития экономики в РФ. В своём заявлении он отметил важность повышения производительности труда. Глава государства пояснил, что в условиях нехватки работников требуется кардинальный пересмотр подходов.