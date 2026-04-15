Путин объяснил снижение ВВП России

ВВП России в январе—феврале снизился на 1,8%, что связано в том числе с сезонными и календарными факторами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Да, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы… но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — сказал Путин. Он уточнил, что в начале года было меньше рабочих дней по сравнению с прошлым периодом.

По его словам, эти обстоятельства носят объективный характер, однако не являются единственными причинами текущих процессов. Влияние оказывают и другие факторы, связанные с экономической активностью. Власти продолжают анализировать ситуацию и оценивать дополнительные причины происходящего. Обсуждение ведётся на уровне профильных совещаний.

Ранее Путин заявил, что текущая траектория макроэкономических показателей в России пока идет ниже ожиданий. По словам главы государства, результаты оказались хуже, чем предсказывали не только эксперты и аналитики, но и само правительство с Банком России. В ходе совещания он дал понять, что ждёт развёрнутых пояснений по поводу причин подобной ситуации.