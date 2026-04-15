Путин заявил, что траектория макропоказателей оказалась ниже ожиданий

Владимир Путин заявил, что текущая траектория макроэкономических показателей в России пока идет ниже ожиданий. Речь об этом зашла на совещании по экономическим вопросам в Кремле 15 апреля.

По словам президента, показатели оказались ниже не только ожиданий экспертов и аналитиков, но и прогнозов самого правительства и Банка России. На совещании он дал понять, что рассчитывает услышать подробные объяснения причин такой динамики.

Отдельно Путин сообщил, что за январь–февраль ВВП России сократился на 1,8%. Он отметил, что экономическая динамика снижается уже второй месяц подряд.

Этот спад продолжил негативный тренд, о котором власти говорили и раньше. Еще по итогам января президент отмечал, что экономика оказалась ниже уровня прошлого года, а в начале апреля Минэкономразвития оценивало снижение ВВП за два месяца на те же 1,8%.