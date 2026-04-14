ФАС выступила против необоснованного повышения цен на хлеб

Российским производителям и ритейлерам запретили необоснованно завышать цены на хлебобулочные изделия. С таким напоминанием обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России к участникам рынка по итогам совещания. В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за ценами на хлеб.

«Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что цены на фисташки выросли до самого высокого уровня за последние восемь лет. По данным Bloomberg, в марте средняя цена дошла до 4,57 доллара за фунт — это максимум с мая 2018 года. Главная причина — перебои с поставками из Ирана на фоне конфликта и проблем с торговлей.