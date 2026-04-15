Путин 15 апреля проведёт совещание по экономическим вопросам с кабмином и ЦБ

Владимир Путин сегодня проведет очередное совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече будут присутствовать представители правительства, администрации президента и экономического блока. В их числе Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Антон Силуанов. Также в совещании примут участие Эльвира Набиуллина, Сергей Цивилев, Максим Орешкин, Игорь Егоров, Александр Пикалев и Петр Фрадков, возглавляющий ПСБ.

Такие встречи президент проводит регулярно. На них обычно обсуждают текущее состояние экономики, ситуацию в ключевых отраслях и ближайшие перспективы. Как правило, в центре внимания оказываются темпы роста, бюджет, инвестиции, инфляция, рынок труда и работа крупных системных отраслей. Новое совещание продолжит эту серию обсуждений.