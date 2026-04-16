16 апреля, 11:44

«Передайте им привет»: Путин оценил работу военнослужащих из Карачаево-Черкесии

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ходе рабочей встречи в Кремле глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил президенту Владимиру Путину о положении дел в регионе. Одной из ключевых тем беседы стала поддержка участников специальной военной операции.

Рашид Темрезов рассказал главе государства о своей недавней поездке к личному составу 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В ходе визита руководитель республики передал подразделению боевое знамя, на котором стоит личная подпись Владимира Путина.

Услышав о том, как бойцы встретили этот подарок, президент тепло отреагировал на рассказ и попросил губернатора передать военнослужащим слова поддержки: «Передавайте им привет».

Этот жест подчеркнул внимание руководства страны к нуждам конкретных воинских подразделений и личному составу, который выполняет боевые задачи. Темрезов заверил, что руководство региона продолжает оказывать всестороннюю помощь как самим военным, так и их семьям, оставшимся дома.

45-ю гвардейскую инженерную бригаду наградили орденом Суворова за успехи в зоне СВО
45-ю гвардейскую инженерную бригаду наградили орденом Суворова за успехи в зоне СВО

Ранее Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в адрес командования и военнослужащих двух подразделений. Речь идёт о 968-м гвардейском исследовательско-инструкторском смешанном авиаполку и 35-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Им присвоено почётное наименование «гвардейский».

