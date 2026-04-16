Владимир Зеленский предлагает услуги Украины по обеспечению безопасности США и Ближнего Востока, но при этом не может защитить Киев. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил о ночных ударах Армии РФ по объектам, связанных с производством беспилотников и складированием вооружений на территории Украины.

«Не самая лучшая реклама для «героя по найму», не так ли?» — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий серии ночных прилётов по объектам инфраструктуры. Небо над украинской столицей заволокло густым чёрным дымом. Киевские власти не раскрывают, какие именно объекты получили повреждения.

Напомним, в конце марта 2026 года Зеленский совершил турне по странам Персидского залива, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. По итогам поездки он заявил о достижении «исторических договорённостей» о стратегическом сотрудничестве, в том числе в сфере военных технологий, и о готовности направить в регион украинских экспертов по борьбе с дронами.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи раскритиковал эти инициативы, назвав их попыткой обобрать страны региона, и предостерёг ближневосточные государства от попадания в ловушку Киева. В Тегеране подчеркнули, что увязывание украинского конфликта с ситуацией на Ближнем Востоке является катастрофической ошибкой.