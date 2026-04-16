В Киеве ликвидируют последствия серии ночных прилётов по объектам инфраструктуры. Судя по видео, небо в украинской столице заволокло чёрным густым дымом.

Последствия прилётов в Киеве. Видео © «Политика Страны»

Что именно повреждено, местные власти не уточняют. Судя по характеру дыма, вполне вероятно, что российская армия в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре, обслуживающей интересы военной машины Владимира Зеленского. На местах возгораний работают экстренные службы.

Работа пожарных на месте прилёта в Киеве. Фото © ДСНС Киева

Напомним, рано утром стало известно о серии взрывов в разных частях Украины. Помимо столицы, они гремели в Днепропетровске и Кировограде. Что именно стало целью ударов, пока неизвестно.