Российские операторы БПЛА с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 50 спутниковых терминалов связи Starlink. Об этом журналистам рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск «Север» с позывным Карта. По его словам, вражеские тарелки вычисляются и днём, и ночью — в том числе благодаря слабой маскировке со стороны ВСУ, из-за чего они отлично видны в инфракрасном спектре.

«Расчёты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 50 станций Starlink ВСУ в Харьковской области», — поделился военнослужащий.

Терминалы уничтожаются зарядами с осколочно-фугасными боевыми частями, а также беспилотникам с установленной системой для сбросов. По словам Карты, ВСУ используют «старлинки» для интернет-соединения на фронте и связи с командованием, а потому их уничтожение нарушает связность между подразделениями противника.

Ранее в зону проведения СВО начали поставлять новейшие российские терминалы спутниковой связи «Спирит-030». После отключения доступа к Starlink ВС РФ не остались без связи — новейшие спутниковые тарелки портативны, не выделяются при разведке с воздуха и производятся массово, жалуются в Киеве.