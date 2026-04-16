Россиянка засунула мужу в рот кляп и заставила его замолчать навсегда

Во Владимирской области женщина случайно убила мужа, пытаясь заткнуть ему рот кляпом во время ссоры. Жительницу города Юрьев-Польский будут судить за непредумышленное убийство 34-летнего супруга, пишет региональный СК.

Трагедия произошла 13 сентября 2025 года в селе Андреевское. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пара поссорилась. В ответ на слова мужа обвиняемая повалила его на пол, связала, заткнула рот куском ткани и оставила в таком положении на длительное время. Мужчина задохнулся из-за того, что доступ воздуха был перекрыт.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Теперь фигурантке грозит до 8 лет колонии.

