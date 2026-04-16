Мединский осудил смену национальности Репина в музее Финляндии

Любые попытки приписать великих русских художников к другой национальной школе являются несостоятельными и абсурдными. Об этом на полях Балтийского культурного форума заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, комментируя решение финского музея «Атенеум» называть Илью Репина украинцем.

«Глупые и безграмотные люди будут всегда», — сказал он.

Помощник президента также отметил, что такие случаи переписывания национальной принадлежности деятелей культуры будут встречаться и впредь, поскольку полностью искоренить человеческую глупость невозможно. Тем не менее, по его убеждению, с течением времени общество всё же придёт к более осознанному и взвешенному восприятию истории, а подобные нелепые инициативы перестанут вызывать какой-либо отклик или вовсе сойдут на нет.

Политик обратил внимание на биографию живописца: Репин родился в Чугуеве, который входил в Харьковскую губернию ещё во времена Российской империи. Мастер подолгу жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге, выезжал в Италию и Францию, а с 1903 года поселился в собственной усадьбе «Пенаты» в посёлке Куоккала. После обретения Финляндией суверенитета в 1917 году художник остался в Куоккале, однако финское гражданство принимать не стал и скончался там же в 1930 году.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии поменяли национальность худажнику Илье Репину на украинскую. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что такое решение приняло руководство главного художественного музея страны «Атенеум». Дипломат подчеркнул, что это происходит на фоне русофобских настроений. По его словам, местные власти фактически перекручивают биографию художника, выходя за рамки политики в сферу культурного наследия.