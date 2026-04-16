16 апреля, 12:37

Майора Зубова из сериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»*

Обложка © Kino-teatr.ru

Украинский сайт «Миротворец»* пополнил свой список актёром Алексеем Ошурковым. Исполнитель роли майора Зубова в сериале «Солдаты» был внесен в базу 15 апреля.

В качестве оснований для этого решения указаны его пророссийская позиция и съёмки в сериале «Свои», что, по мнению авторов ресурса, направлено против национальных интересов Украины.

Актёра Глеба Калюжного внесли в «Миротворец*» за роль в фильме об СВО
Ранее Life.ru рассказывал, что прославленная российская фигуристка Евгения Медведева тоже попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Администрация ресурса считает, что она некоторым образом покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

Наталья Демьянова
