Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:20

Актёра Глеба Калюжного внесли в «Миротворец*» за роль в фильме об СВО

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Российский актёр и музыкант Глеб Калюжный включён в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец*». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Владельцы ресурса вменяют артисту в вину публичную поддержку России, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной внесения в чистилище сайта названо участие в съёмках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции.

Ирина Горбачёва попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*

Ранее актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани Архиповой в сериалах «Универ» и «СашаТаня», была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало её высказывание о том, что она всегда считала Крым российским. Сама Рубцова заявила, что гордится этим и считает включение в базу подтверждением правильности своей позиции. Актриса родилась в Макеевке (ДНР) и окончила ГИТИС.

* Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Глеб Калюжный
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar