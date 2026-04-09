Актёра Глеба Калюжного внесли в «Миротворец*» за роль в фильме об СВО

Владельцы ресурса вменяют артисту в вину публичную поддержку России, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной внесения в чистилище сайта названо участие в съёмках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции.

Ранее актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани Архиповой в сериалах «Универ» и «СашаТаня», была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало её высказывание о том, что она всегда считала Крым российским. Сама Рубцова заявила, что гордится этим и считает включение в базу подтверждением правильности своей позиции. Актриса родилась в Макеевке (ДНР) и окончила ГИТИС.