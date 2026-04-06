«Миротворец»* внёс звезду сериалов «Универ» и «СашаТаня» в список врагов Украины

Актриса Валентина Рубцова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Персональные данные звезды «Универа» были добавлены в понедельник, 6 апреля.

«Миротворец»* обвиняет её в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь на высказывание актрисы в интервью о том, что она всегда считала Крым российским.

Сама Рубцова в беседе с РИА «Новости» выразила гордость по поводу включения её имени в «Миротворец»*. По её мнению, это свидетельствует о правильности её действий и высказываний. Рубцова предположила, что причиной внесения стало её заявление о российской принадлежности Крыма. Она также отметила, что удивление вызывает не само включение, а то, что оно произошло не раньше, и считает это показателем того, что их деятельность вызывает значительный резонанс.

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в городе Макеевка (ДНР) в многодетной шахтерской семье. С ранних лет она мечтала о сцене, сначала поступила в Донецкое театральное училище, а затем в 1996 году отправилась покорять Москву и окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Настоящая популярность пришла к ней в 2008 году после роли студентки Тани Архиповой в культовом ситкоме «Универ», позже она продолжила играть эту героиню в успешном спин-оффе «СашаТаня». В 2009 году актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна, а через два года у пары родилась дочь София.

Ранее Life.ru рассказывал, что родившаяся в Мариуполе российская актриса Ирина Горбачёва была внесена в базу данных сайта «Миротворец*». Администраторы объяснили это тем, что артистка принимала участие в съёмках роликов для проекта «Разговоры о важном».

