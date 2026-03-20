Российских паралимпийцев внесли в базу сайта «Миротворец»*

Несколько российских паралимпийцев внесли в базу «Миротворца»*, следует из данных украинского сайта. Речь идёт о горнолыжниках Варваре Ворончихиной и Алексее Бугаеве, лыжниках Анастасии Багиян и Иване Голубкове.

Также в базе появились карточки с данными спортсмена-ведущего Сергея Синякина и старшего тренера национальной сборной по лыжным гонкам Ирины Громовой.

Напомним, что что зимнюю Паралимпиаду-2026 принимала Италия. Сборная РФ впервые с 2014 года выступила со своими национальными символами — флагом и гимном. Несмотря на кратное численное преимущество у других команд, всего шесть россиян смогли занять третье место. Всего 12 наград, из которых 8 — золотые.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.