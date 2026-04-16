«Лекарства не продлевают молодость»: Врач объяснил, когда нужно начинать борьбу со старением

Ранняя профилактика старения бессмысленна. Такую позицию озвучил врач-геронтолог Юрий Конев. Эксперт уверен, что лекарства не решают проблему увядания организма.

Искать у себя признаки старения с 18 лет не имеет смысла, пояснил Конев в интервью изданию «Ридус». Первые маркеры обычно проявляются ближе к 35 годам. Только тогда можно понять, с чем работать.

Врач добавил, что единственный доказанный способ отсрочить старение — здоровый образ жизни. Базовые рекомендации по питанию, сну и активности работают лучше любых препаратов. Геном человека расшифровали ещё в начале XXI века, но гена старения так и не нашли. Фармацевтические разработки в этой сфере тоже не дали результата.

Ранее Минздрав сообщил, что Центры здоровья получили новые функции по выявлению ранних изменений в организме. Речь идёт о диагностике механизмов, которые запускают процессы старения.