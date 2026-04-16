Опасный картофель: чем грозит употребление позеленевших клубней и почему «очистка» не поможет

Весной магазины заполняет картофель с зелёной кожурой. Токсиколог Алексей Водовозов предупредил, что такие клубни нужно сразу выбрасывать. Врач объяснил, что происходит внутри плода и почему это опасно.

Зелёный пигмент — это хлорофилл, а не соланин, приводит слова эксперта Здоровье Mail. Но его появление сигнализирует о запуске метаболизма. Клубень готовится к прорастанию, и в тканях растёт концентрация токсичного соланина.

Срезать зелёные участки бесполезно. Соланин проникает вглубь и распределяется неравномерно. Даже если внешне картошка кажется нормальной, токсин уже может быть внутри.

Врач добавил, что соланин редко вызывает смертельные отравления, но провоцирует проблемы с ЖКТ и нервной системой. Поэтому позеленевшие клубни лучше сразу отправлять в мусор.

