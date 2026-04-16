Британский ответ Бену Аффлеку? Дженнифер Лопес заподозрили в романе со звездой «Теда Лассо»

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстейн сблизились на съёмках ромкома «Служебный роман», но их отношения сошли на нет. По информации Daily Mail, между певицей и британским актёром, известным по сериалу «Тед Лассо», возникла искра — как на площадке, так и за её пределами. 44-летний Голдстейн сам написал сценарий специально для Лопес, потому что давно был от неё в восторге. Он хотел создать смешную и умную историю, чтобы она точно согласилась.

Съёмки проходили в Доминиканской Республике, и там звёзды не скрывали, что им хорошо вместе. Инсайдеры рассказывали, что это был секрет Полишинеля: они постоянно смеялись, трогали друг друга и явно симпатизировали. Ещё до съёмок, осенью 2024 года, их замечали вместе на бродвейском шоу, а к концу съёмок в мае 2025-го они уже почти не прятали свои отношения.

На вечеринке по случаю завершения работы они весь ужин не отлипали друг от друга, а потом удалились вдвоём. Говорят, этот роман помог Лопес оправиться после тяжёлого разрыва с Беном Аффлеком. Сама певица признавалась в телешоу, что Голдстейн — лучший из всех, с кем ей доводилось целоваться. Однако, по словам источников, со временем отношения сошли на нет.

Раньше сообщалось, что актриса Анастасия Уколова и актёр Антон Филипенко (кстати, бывший возлюбленный Аглаи Тарасовой) официально показались вместе на людях. Они пришли на премию фонда Светланы Бондарчук. Там артисты сидели рядом в зале, а после окончания вечера ушли, взявшись за руки.