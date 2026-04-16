Качество, а не количество: что на самом деле помогает мужчинам справляться со стрессом

Для мужчин решающую роль в психологическом благополучии играет не количество друзей, а качество близких отношений. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Springer.

В работе отмечается, что наличие большого круга общения само по себе не гарантирует чувство поддержки. Гораздо важнее, есть ли у человека хотя бы один надёжный контакт, на которого можно опереться в сложной ситуации.

Исследователи связывают это с особенностями мужских социальных связей. В среднем мужчины реже делятся личными переживаниями и чаще ограничиваются поверхностным общением, что снижает эффект от большого числа знакомых. При этом глубокая и доверительная связь, напротив, способна значительно снижать уровень стресса и повышать общее психологическое состояние.

Авторы подчёркивают, что речь идёт о статистических тенденциях, а не о жёстком правиле. Однако данные показывают, что именно качество поддержки чаще становится ключевым фактором для эмоциональной устойчивости. Исследование добавляет аргументов в пользу того, что в вопросах психического здоровья важна не широта круга общения, а глубина и надёжность связей.

Ранее психолог Валерия Литвинцева объяснила, почему старые друзья вдруг становятся чужими. По словам эксперта, иногда человек начинает замечать странное ощущение в давней дружбе. Внешне всё остаётся по-прежнему: те же люди, встречи, разговоры. Однако внутри появляется чувство дистанции. Многие в такой момент пугаются и думают, что предают близких. Однако Литвинцева успокаивает: чаще всего это естественные изменения в жизни, а не предательство.