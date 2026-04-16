Центр Москвы перекрыли из-за открытия ММКФ, водителей просят пересесть на метро

В четверг, 16 апреля, после 14:30 движение транспорта в трёх локациях центра Москвы временно остановят для нужд Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом проинформировали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве пояснили, что транспорт не сможет проехать по трём участкам. Речь идёт о Большом Путинковском переулке — там ограничение коснётся отрезка от Нарышкинского проезда до выхода на Тверскую улицу. Также в список попала Пушкинская площадь, где движение заблокируют на линии от Большого Путинковского переулка по направлению к Страстному бульвару. Третьей зоной перекрытия стала улица Малая Дмитровка, а именно промежуток от Настасьинского переулка и до пересечения с Большим Путинковским переулком.

Кроме того, как добавили в департаменте, на некоторых участках дополнительно вводится временный запрет на парковку. Это коснётся тех же мест — части Большого Путинковского переулка и фрагмента Пушкинской площади. Там оставлять машины будет нельзя до самого окончания кинофестиваля.

«Планируйте свой маршрут заранее, учитывая ограничения, или воспользуйтесь метро», — порекомендовали представители ведомства москвичам.

