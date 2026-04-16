Life.ru: «Русский Райан Гослинг» учится в Институте искусства и играет в театре
«Русский Райан Гослинг» Матвей Сошкин.
Life.ru выяснил, кто же тот самый «русский Райан Гослинг» из завирусившихся видео в соцсетях. Знакомьтесь — Матвей Сошкин, студент, начинающий актёр из Москвы — учится на четвёртом курсе Института современного искусства и уже активно играет в театре. Зрители могут увидеть его в ряде спектаклей, где он исполняет характерные роли — в постановках «Дачники», «Вечно живые» и «Снежная королева».
Узнали у парня, каково ему быть в роли «двойника» голливудской звезды — мешает это его собственной карьере или помогает?
К неожиданной популярности молодой человек относится спокойно и с юмором.
«Меня это сходство больше забавляет, ведь ролик изначально был выложен «по приколу», и в целом я отношусь к этому спокойно. За годы, что мне об этом говорили, я уже привык — это не особо мне мешает, есть даже какой-то плюс», — делится Матвей.