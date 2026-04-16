16 апреля, 14:03

«И я обрушу на тебя великую месть!» Шеф Пентагона процитировал выдуманную Библию из «Криминального чтива»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhongxinyashi_Photo

Министр обороны США Пит Хегсет попал в неловкую ситуацию во время выступления в Пентагоне. Он процитировал фрагмент, которого нет в Библии, — знаменитую выдумку Квентина Тарантино из фильма «Криминальное чтиво», передаёт Newsweek.

«Путь праведного человека... окружён неправедностью... Благословен тот, кто ведёт слабых... И я обрушу на тебя великую месть... и ты узнаешь, что имя моё — Господь», — изрёк американский министр войны.

В оригинальном Священном Писании (Иезекииль 25:17) текст выглядит иначе: «И совершу над ними великое мщение... и узнают, что Я — Господь».

Эту речь в фильме произносит киллер Джулс Уинфилд (Сэмюэл Л. Джексон) перед тем, как хладнокровно расстрелять человека. Пользователи соцсетей уже окрестили ляп главы Пентагона «библией от Квентина» и иронизируют: видимо, в американском военном ведомстве теперь готовятся к операциям по сценариям Тарантино.

Министр войны США объявил о начале операции «Экономическая ярость» против Ирана
Ранее демократы в Конгрессе США внесли резолюцию об импичменте главе Хегсета. В списке шесть статей обвинения в злоупотреблении властью и военных преступлениях. Ключевая из них касается ведения войны против Ирана без одобрения Конгресса.

Дарья Денисова
