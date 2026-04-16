Министр войны США объявил о начале операции «Экономическая ярость» против Ирана

Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Экономическая ярость» против Ирана, а также снова пригрозил ударами по энергетике страны на фоне морской блокады. Заявления сделаны накануне очередного раунда переговоров Вашингтона и Тегерана.

«Пока мы будем поддерживать эту блокаду ровно столько, сколько потребуется. Энергетическая отрасль Ирана ещё не уничтожена, но США блокируют его экспортные поставки», — заявил министр обороны США.

При этом западные СМИ наперебой сообщают, что президент США Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее.