16 апреля, 05:55

«Тегеран за три дня» закончился для Трампа мольбами хоть о какой-нибудь сделке, пишут СМИ

СNN: Беспорядочная и отчаянная риторика Трампа говорит о желании сделки с Ираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Беспорядочная и отчаянная риторика Дональда Трампа в отношении войны с Ираном говорит о желании президента США любой ценой заключить сделку, передаёт телеканал CNN. Журналисты считают, что американский лидер пытается затруднить понимание Тегераном собственных целей в конфликте.

«[Это] имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха — намеренная или случайная — подчёркивает, насколько Трампу нужна сделка», — говорится в материале.

Неясно, вызвано ли поведение Трампа дефицитом внимания, проблемами с памятью или его особенным подходом к дипломатии, однако понятно: учитывая рост инфляции, цен на бензин и массовой критики продолжающейся войны даже от ближайших соратников, «Трампу срочно нужна сделка».

Война продолжается: Сенат США отклонил резолюцию о прекращении ударов по Ирану

Ранее The Wall Street Journal писал, что Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. По мнению президента США, единственная возможность вернуть Исламскую Республику за стол переговоров — это усилить давление на её руководство.

Матвей Константинов
