Удержание зарплаты — грех, но не по версии церкви: РПЦ опровергла причастность к скандальному кодексу

В Русской православной церкви опровергли существование специального кодекса для предпринимателей. По словам представителя РПЦ Ильи Кузьменкова, единственным документом, которым должны руководствоваться все верующие, является Евангелие.

«Есть единый документ, это Евангелие. Больше никаких документов», — заявил он в комментарии для ТАСС, уточнив, что у Церкви при этом есть своя социально-экономическая доктрина.

Ранее в СМИ сообщалось, что на конференции «Вера и дело», проходившей в храме Христа Спасителя, участникам представили проект кодекса православного предпринимателя. Один из самых ярких тезисов документа — невыплата зарплаты есть тяжкий грех.