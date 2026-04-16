16 апреля, 16:49

Пилота British Airways уволили за секс-видео с 16 стюардессами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Пилот British Airways, оказавшийся в центре скандала с тайной съемкой, был уволен из авиакомпании, сообщает The Sun. 31-летний мужчина подозревается в том, что тайно записывал на видео свои сексуальные контакты как минимум с 16 стюардессами, а затем распространял эти материалы в Сети.

Несмотря на то, что полицейское расследование ещё не окончено, британский авиаперевозчик принял решение расторгнуть с ним контракт. Изначально, после жалоб пострадавших женщин, его лишь временно отстранили от полётов.

В марте 2026 года в полицию поступило коллективное заявление от нескольких женщин, обвинивших члена экипажа в несанкционированной видеосъемке. Пострадавшие также сообщили о возможном употреблении данным сотрудником наркотических веществ.

Стюард устроил стриптиз в бизнес-классе во время полёта в Лондон

Ранее Life.ru сообщал, что три члена лётного экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с экстремальной дозой марихуаны, которые им подарил один из пассажиров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
