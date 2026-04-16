16 апреля, 17:22

Отца, застрелившего сына в центре Москвы, заключили под стражу

Обложка © Telegram / Столичный СК

Отца, застрелившего собственного сына в центре Москвы, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по солице.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве сына в центре Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, инцидент произошёл 14 апреля в Товарищеском переулке. Пожилой отец, которому сын сделал замечание по поводу алкоголя, в ответ выстрелил в него из ружья. Мужчина погиб на месте. Соседи характеризуют семью как неблагополучную, отмечая, что из их квартиры часто доносились шум и крики. Также, по их словам, убитый сын недавно вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за наркоторговлю.

Наталья Демьянова
