В Москве суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в попытке совершить теракт

В Москве по решению суда заключены под стражу граждане Украины и Молдавии, обвиняемые в деле о подготовке покушения на высокопоставленного силовика при помощи закладки СВУ в скутере. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Суд избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде СИЗО. Следствие полагает, что гражданин Молдавии, который, по версии материалов, был завербован украинскими структурами, в день предполагаемой операции взял в аренду автомобиль и прибыл к территории бизнес-центра заранее. Украинский гражданин, ранее служивший в Вооружённых силах Украины, в марте 2025 года также был завербован СБУ. Его направили в Москву для проведения разведывательной деятельности и организации убийства высокопоставленного российского военного.

Отдельно упоминается гражданин России 2009 года рождения. По данным следствия, он откликнулся на предложение о «заработке» в Telegram и за 5 тысяч рублей согласился выполнить поручение: приобрести Wi-Fi-камеру и фиксировать обстановку возле объекта.

Напомним, в апреле в Москве был предотвращён теракт возле одного из бизнес-центров. По данным ФСБ, теракт планировался с использованием заминированного электроскутера. 14 числа сотрудники спецслужб задержали троих участников подготовки теракта. Среди задержанных — направленный в Москву украинский военнослужащий, а также гражданин Молдавии и россиянин.