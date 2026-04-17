Кафе и рестораны на Украине массово закрываются из-за роста убытков

Массовое закрытие кафе и ресторанов началось на Украине. Об этом сообщило издание «Страна» в Киеве, ссылаясь на владельцев заведений.

Причиной стали многократно возросшие счета за коммунальные услуги и одновременное снижение потока клиентов. По словам рестораторов, расходы на электричество часто превышают стоимость аренды. Только в Киеве за март было выставлено на продажу или закрылось более 200 точек общепита, передаёт издание.

Ситуацию усугубляет кадровый кризис. Часть работников мужского пола попадает под мобилизацию. Другие сотрудники уходят в поисках более высокой зарплаты. Это вынуждает отрасль повышать оплату труда, но финансов на это нет. Многие владельцы признались, что уже несколько месяцев работают в убыток.

Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex закрывает часть магазинов Zara на Украине. Бренд разорвал договоры аренды в торговых центрах Днепропетровска. Под вопросом находится работа магазинов в Одессе и Харькове. Среди причин решения называли нестабильную работу торговых центров, снижение покупательского потока и обстрелы.