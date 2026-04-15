15 апреля, 19:03

На Украине решили «декоммунизировать» сталинки и хрущёвки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Showtime.photo

Украинские власти снова возвращаются к идее масштабной реновации жилого фонда. Заняться чиновники собираются оставшимися с советских времён «хрущёвками» и «сталинками». Об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации госвласти Елена Шуляк в эфире канала «Новости.LIVE».

По словам чиновницы, ещё до начала конфликта с Россией Украина подошла к законодательному урегулированию этого вопроса. Соответствующий закон уже принят в первом чтении, но нуждается в доработке.

По её словам, основная идея — комплексный подход с учётом энергоэффективности, технического состояния домов и экономической целесообразности. Одним из самых сложных вопросов остаётся механизм отселения жильцов. Для сноса требуется согласие значительной части жильцов, и именно это часто блокирует процесс. Реконструкция также сопряжена с трудностями: она предполагает временное отселение, что требует серьёзных ресурсов.

«Основной вопрос — кто будет принимать решение, что хрущёвка будет расселена, а на её месте будет новая. <...> Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете... аварийных хрущёвок много», пояснила Шуляк.

Тем не менее подготовка к этому процессу уже идёт. Крупные города должны нарабатывать программы обновления заранее, чтобы при наступлении благоприятных условий быть готовыми к реализации, подытожила глава комитета.

Военный эксперт раскрыл лицемерие Зеленского, который забыл декоммунизировать свой советский бункер

Ранее Life.ru рассказывал, что Украинский Институт национальной памяти призвал власти «декоммунизировать» объекты, связанные с Бородинской битвой, посчитав их пропагандой «российского империализма». В Киеве утверждают, что сражение 1812 года, в котором участвовали украинские военные формирования (включая Сумской, Ахтырский и Изюмский гусарские полки), является элементом российской имперской пропаганды.

