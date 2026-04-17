Переводчики-синхронисты не смогли сдержать эмоции после выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в четверг сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Киевский нищий и криминальный авторитет появился в Нидерландах. Но его переводчики забыли выключить микрофоны — они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады», — написал Боуз.

Конфуз произошёл во время совместной пресс конференции Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Один из переводчиков выругался матом после завершения мероприятия. Вскоре трансляцию удалили с официального YouTube-канала. Затем ролик загрузили в отредактированном виде. Главарь киевского режима на этой встрече заявил о подписании договора о совместном производстве БПЛА.

Ранее Владимир Зеленский допустил оговорку во время встречи с лидерами Польши и Литвы. Главарь киевского режима, требуя от союзников конкретных гарантий безопасности для страны, собирался произнести слово «можливість» (возможность), но неожиданно начал его по-русски — «возмо...», после чего перешёл на мову.