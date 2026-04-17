Доверили самое дорогое: Воспитательница детсада уложила ребёнка спать и случайно задушила его

В Великобритании 14-месячный ребёнок погиб после того, как воспитательница детского сада уложила его спать в опасном положении. Инцидент произошёл в городе Дадли и стал основанием для судебного разбирательства. Об этом сообщило издание BBC.

Трагедия произошла в декабре 2022 года в детском саду Fairytales Day Nursery в Дадли. Воспитательница Кимберли Куксон, которой на тот момент было 20 лет, укладывала спать 14-месячного Ноя Сибанда. Ребёнка плотно завернули в спальный мешок и накрыли одеялом так, что он оказался без возможности свободно дышать. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, запись позже стала ключевым доказательством в суде.

Позднее Куксон признала вину в непредумышленном убийстве и предстала перед судом в Вулверхэмптоне. Мать погибшего мальчика заявила, что доверила ребёнка людям, которым верила, и теперь не может простить случившееся. Отец добавил, что смерть стала следствием грубой халатности взрослого, ответственного за уход.

Суд указал, что выбранный способ укладывания создавал крайне высокий риск для жизни младенца. Действия воспитательницы были названы вопиющей неосторожностью. Отдельно отмечается, что директор детского сада Дебора Лейтвуд признала вину в нарушении требований охраны труда и техники безопасности.

