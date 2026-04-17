17 апреля, 07:22

В Курской области за сутки сбили 95 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

За минувшие сутки в небе над Курской областью сбили 95 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Max-канале. Противник 54 раза применил артиллерию против отселённых районов. Погибших нет.

«Девять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — добавил глава региона.

Есть повреждения «на земле». По словам Хинштейна, в Хомутовке повреждено остекление в здании заброшенной АЗС, а в Калиновке пробита крыша телятника, пострадали коровы. В Рыльске пробита крыша склада агрофирмы. В течение суток свет частично отсутствовал в Хомутовском и Дмитриевском районах, в которых проживают почти 3,9 тысячи человек.

Ефрейтор Седов помог уничтожить склад ВСУ с трёхдневным запасом боеприпасов

Ранее СМИ подсчитали, сколько раз с начала 2025 года ВС РФ наносили удары по целям на Украине. По их данным, речь идёт о 504 результативных атаках, среди которых 464 — массированные.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
