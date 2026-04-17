Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации Роман Седов обнаружил и помог уничтожить склад с трёхдневным запасом боеприпасов противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Ефрейтор Седов произвёл расчёты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления артиллерией. В результате артиллерийского удара склад боеприпасов был уничтожен», — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, военнослужащий обнаружил замаскированный объект во время разведки местности. Он находился под обстрелом вражеской артиллерии. Седов произвёл необходимые расчёты для поражения цели и оперативно передал данные на пункт управления. Уничтожение склада лишило боевиков существенного запаса боеприпасов, что снизило их боеготовность на данном участке фронта.

В Минобороны также рассказали о младшем лейтенанте Ильшате Валиеве. Он организовал захват опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ), умело руководя штурмовой группой под воздействием ударных БПЛА противника. В ходе зачистки позиции были ликвидированы девять военнослужащих противника и расчёт БПЛА.

Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» сорвали ротацию живой силы ВСУ на Добропольском направлении. Морские пехотинцы из группировки войск «Центр» нанесли удар после данных воздушной разведки. Разведка выявила скопление противника в районе одного из населённых пунктов. Командование приняло решение нанести огневое поражение, когда подтвердились попытки перемещения личного состава украинских сил. По данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены.