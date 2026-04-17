Расчёты РСЗО «Ураган» морских пехотинцев в составе группировки войск «Центр» сорвали проведение ротации живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населённых пунктов. После доразведки установили, что боевики пытаются осуществить перемещение личного состава. Командование приняло решение нанести огневое поражение силами РСЗО «Ураган».

По данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены. Расчёты продолжают выполнять боевые задачи.