Армия России закрепилась у Дибровы под Красным Лиманом и готовит наступление

Российские бойцы, несмотря на сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ), закрепились в лесу у Дибровы под Красным Лиманом и готовят плацдарм для наступления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за южные окраины Красного Лимана, то здесь идёт ожесточенное сопротивление со стороны украинских боевиков. Наши военнослужащие сейчас закрепились в лесистой местности севернее Дибровы, где подготавливают плацдарм для дальнейшего наступления», — сказал он.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о проведении масштабной атаки по инфраструктуре ВСУ. В операции было задействовано высокоточное вооружение большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны. Основной целью операции стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых производят беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Помимо этого, под удар попали объекты топливно-энергетического сектора, работающие на нужды украинских вооружённых сил. Как уточнили в министерстве, данные действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.