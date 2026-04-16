Трамп кратко прокомментировал атаку на Киев

Американский президент Дональд Трамп высказался об атаке на Киев, произошедшей 16 апреля. Его короткий комментарий прозвучал в эфире телеканала Sky News.

«Я думаю, это было ужасно», — сказал республиканец.

Утром 16 апреля столицу Украины заволокло чёрным дымом из-за ночных прилётов. Что именно повреждено, местные власти не уточняли. Предположительно, российская армия в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре. На местах работали экстренные службы.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что за сутки ВС РФ запустили по целям на Украине порядка 700 беспилотников, а также 19 баллистических и крылатых ракет. Он признал, что силы ПВО сбили далеко не все цели. Большинство из них летело в сторону Киева.