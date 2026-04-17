17 апреля, 03:37

Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

За сутки группировка войск «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации уничтожила 16 пунктов управления беспилотниками и пять станций Starlink противника. Об этом проинформировал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожено 5 станций спутниковой связи Starlink, 5 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — отметил офицер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёты постов воздушного наблюдения успешно применяют новый дрон-перехватчик «Ёлка» в зоне спецоперации. Военнослужащие группировки «Север» используют аппарат в Сумской области. Дрон «Ёлка» уничтожает ударные и разведывательные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). БПЛА прикрывает логистические маршруты. Расчёты работают в круглосуточном режиме, обнаруживая и сбивая вражеские дроны.

Тимур Хингеев
