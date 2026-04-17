Метеопатам приготовиться к выходным: Землю ждёт повторение мощного геошторма

Учёные предупредили о новой волне геомагнитных возмущений. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры уже на подходе к нашей планете.

По расчётам астрофизиков, он настигнет Землю до конца дня. Нас ждёт примерно неделя нестабильной обстановки, но самые сильные удары придутся на ближайшие выходные — субботу и воскресенье. В эти дни планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя пик нестабильности.

Уточняется, что эта корональная дыра — не новичок. Она уже наведывалась к нам ранее, устраивая бури уровня G1-G2. То есть сила удара будет примерно такой же, как и в прошлый раз: возможны сбои в энергосистемах и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Предварительно, уже с понедельника магнитное поле придёт в равновесие с внешней средой, и активная фаза геошторма закончится. Так что терпеть осталось недолго. Врачи советуют метеопатам запастись таблетками и поменьше нервничать.

Ранее сообщалось о влиянии солнечной активности на здоровье человека и возможных последствиях вспышек. Связь между солнечными вспышками и самочувствием людей существует, однако её значение часто преувеличивается.