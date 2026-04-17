Тайна не гарантирована: Адвокат рассказал, как работает система видеосвиданий с заключёнными

В Москве в экспериментальном режиме запустили систему видеосвиданий для адвокатов и заключённых — это должно разгрузить очереди, но полностью заменить личную встречу не сможет из-за рисков с конфиденциальностью. Об эксперименте сайту МК.Ru рассказал руководитель проекта со стороны юристов Андрей Гривцов.

Для участия нужно заранее подать заявку с данными адвоката и доверителя, а также указать СИЗО и согласовать дату.

«Сегодня я сам протестировал, как это работает. У меня была назначена беседа на 10 часов, я пришёл пораньше — в 9:45. Оформление документов заняло порядка пяти минут, может быть, меньше. И уже в 9:50 я был на видеосвидании», — сказал юрист.

Оборудовано восемь закрытых кабинетов и комната ожидания. Сперва сотрудник УФСИН проверяет удостоверение и ордер, после чего адвоката проводят в комнату и закрывают. В кабинете — стол и компьютер с программой.

По словам адвоката, главный плюс в том, что не нужно ехать в СИЗО, стоять там в очереди и проходить досмотр. Недостаток системы заключается в её сомнительной конфиденциальности. По закону свидание должно быть тайным, поэтому чувствительные вопросы обсуждать нельзя, но бытовые и экстренные (например, дата заседания) — можно.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники ФСИН задержали беглеца, которому удавалось скрываться 28 лет после победа из тюрьмы. Все эти годы фигурант жил в Нижегородской области. Для маскировки он сменил имя и использовал фальшивые удостоверения.