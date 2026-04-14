14 апреля, 07:28

Россиянка осуждена на 22 года за попытку убить руководителя главка ФСИН по ДНР

Обложка © freepik

Россиянка Виктория Котляр получила 22 года тюремного срока за попытку подорвать начальника ГУ ФСИН по ДНР. Женщина привезла бомбу прямо к дому чиновника и привела её в действие в момент появления своей жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Подсудимая незаконно перевезла СВУ к подъезду дома и установила между лавочкой и мусорным баком, а также привела в действие взрывное устройство в момент передвижения в непосредственной близости с ним начальника ГУ ФСИН России по ДНР. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в ИК общего режима», — сказано в тексте.

Четверо подростков арестованы за теракты и диверсии в трёх регионах России

Ранее Апелляционный военный суд в Москве согласился с решением нижестоящей инстанции и оставил без изменения приговор 1-го Восточного военного окружного суда в Хабаровске, согласно которому мужчина получил 21 год тюрьмы за шпионаж и сотрудничество с украинскими спецслужбами.

