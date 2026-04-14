Россиянка осуждена на 22 года за попытку убить руководителя главка ФСИН по ДНР

Россиянка Виктория Котляр получила 22 года тюремного срока за попытку подорвать начальника ГУ ФСИН по ДНР. Женщина привезла бомбу прямо к дому чиновника и привела её в действие в момент появления своей жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Подсудимая незаконно перевезла СВУ к подъезду дома и установила между лавочкой и мусорным баком, а также привела в действие взрывное устройство в момент передвижения в непосредственной близости с ним начальника ГУ ФСИН России по ДНР. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в ИК общего режима», — сказано в тексте.

Ранее Апелляционный военный суд в Москве согласился с решением нижестоящей инстанции и оставил без изменения приговор 1-го Восточного военного окружного суда в Хабаровске, согласно которому мужчина получил 21 год тюрьмы за шпионаж и сотрудничество с украинскими спецслужбами.