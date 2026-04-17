«Ничего не понял»: Артемий Лебедев не уловил неприличную шутку о СССР

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев не смог разгадать шутку о советской привычке перематывать аудиокассеты с помощью карандаша. Во время записи шоу «Ошуительное Хоу» он признался, что не понял, почему зумеры могли бы связать эти два предмета с засовыванием в задний проход.

Во время съёмок шоу, пародирующего «Что? Где? Когда?», команде блогеров, включая Лебедева, задали вопрос о содержимом чёрного ящика. Ведущий уточнил, что один из двух предметов, по мнению молодёжи, раньше засовывали в задний проход. Комик Игорь Джабраилов предположил, что это кассета и карандаш.

«А я не понял шутку», — удивился ответ дизайнер.

Ранее Артемий Лебедев признался, что хотел бы перекрасить московский Кремль. По мнению дизайнера, объекту нужно вернуть исторический белый цвет — именно в него столетиями красили крепость. К слову, многие кремли в России до сих пор белые.