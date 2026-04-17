«Я не я и лошадь не моя»: Политолог объяснил, зачем шеф Пентагона процитировал Тарантино вместо Библии

Министр обороны США Пит Хегсет процитировал в Пентагоне речь из «Криминального чтива» Тарантино, выдав её за библейскую. Однако это могло быть сделано намеренно, поскольку ошибка чиновника такого ранга всегда привлекает внимание. Об этом «Царьграду» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Путь праведного человека со всех сторон окружён неправедностью эгоистов и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведёт слабых» — произнёс глава Пентагона.

Примерно то же самое говорил в «Криминальном чтиве» персонаж Сэмюэла Л. Джексона Джулс во время своего монолога в одной из первых сцен фильма. При этом Тарантино намеренно поменял строчки, а подлинный текст из Книги пророка Иезекииля (25:17) звучит иначе.

Маркелов допустил две версии: случайная ошибка или намеренная провокация. Сам эксперт склоняется ко второй, так как команда Белого дома часто действует по принципу «я не я и лошадь не моя». Ошибка привлекает внимание, ведь никто бы не смутился, если бы Хегсет сказал всё правильно.

«А тут все эти искажения, опечатки, смысловые, культурные, они цепляют и привлекают внимание. Конечно, они могут привлекать внимание позитивное, могут негативное, могут ещё какие-то эмоции вызывать, но это уже всё вторично», — заключил политолог.

