ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, с 11 по 17 апреля был проведён один массированный и пять групповых ударов.

«С 11 по 17 апреля… нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применялись средства воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В числе целей названы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы. Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения дронов, а также пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

А ранее СМИ подсчитали, что с начала 2025 года российские подразделения провели 504 результативные атаки по территории Украины. Число групповых ударов составило 464, а массированных — 40.