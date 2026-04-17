Следственный комитет России отчитался о поимке участника террористического объединения «Правый сектор»*. Фигурантом дела стал Игорь Рожко, которого силовики обнаружили в Запорожской области.

Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, задержанный прошел подготовку в лагере под Черниговом. На протяжении полутора лет, с 2014 по 2016 год, он служил стрелком в составе добровольческого корпуса и участвовал в столкновениях с ополчением ДНР.

После того как регион вошел в состав России, мужчина решил остаться и даже оформил российский паспорт. Он обосновался в Токмаке, пытаясь выдавать себя за обычного гражданского. Однако правоохранительные органы сумели выйти на его след.

При проведении обысков в доме мужчины сотрудники спецслужб изъяли атрибутику радикальной группировки. Найденные улики подтвердили его причастность к деятельности экстремистов.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. По информации СК, злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Расследование уголовного дела против участников украинских националистических формирований продолжается.

Также Следственный комитет РФ завершил работу по установлению виновных в ракетном ударе по Брянску, произошедшем 10 марта. В результате той атаки погибли восемь мирных жителей. По данным ведомства, за инцидент несёт ответственность Евгений Булацик**, командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.

