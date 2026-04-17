Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 09:39

Скрывался под видом мирного жителя: В Запорожье поймали экс-боевика «Правого сектора»*

Участвовавший в боях против ДНР радикал арестован в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Следственный комитет России отчитался о поимке участника террористического объединения «Правый сектор»*. Фигурантом дела стал Игорь Рожко, которого силовики обнаружили в Запорожской области.

Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, задержанный прошел подготовку в лагере под Черниговом. На протяжении полутора лет, с 2014 по 2016 год, он служил стрелком в составе добровольческого корпуса и участвовал в столкновениях с ополчением ДНР.

После того как регион вошел в состав России, мужчина решил остаться и даже оформил российский паспорт. Он обосновался в Токмаке, пытаясь выдавать себя за обычного гражданского. Однако правоохранительные органы сумели выйти на его след.

При проведении обысков в доме мужчины сотрудники спецслужб изъяли атрибутику радикальной группировки. Найденные улики подтвердили его причастность к деятельности экстремистов.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. По информации СК, злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Расследование уголовного дела против участников украинских националистических формирований продолжается.

СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ
СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ

Также Следственный комитет РФ завершил работу по установлению виновных в ракетном ударе по Брянску, произошедшем 10 марта. В результате той атаки погибли восемь мирных жителей. По данным ведомства, за инцидент несёт ответственность Евгений Булацик**, командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar