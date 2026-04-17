Скрывался под видом мирного жителя: В Запорожье поймали экс-боевика «Правого сектора»*
Участвовавший в боях против ДНР радикал арестован в Запорожской области
Следственный комитет России отчитался о поимке участника террористического объединения «Правый сектор»*. Фигурантом дела стал Игорь Рожко, которого силовики обнаружили в Запорожской области.
Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, задержанный прошел подготовку в лагере под Черниговом. На протяжении полутора лет, с 2014 по 2016 год, он служил стрелком в составе добровольческого корпуса и участвовал в столкновениях с ополчением ДНР.
После того как регион вошел в состав России, мужчина решил остаться и даже оформил российский паспорт. Он обосновался в Токмаке, пытаясь выдавать себя за обычного гражданского. Однако правоохранительные органы сумели выйти на его след.
При проведении обысков в доме мужчины сотрудники спецслужб изъяли атрибутику радикальной группировки. Найденные улики подтвердили его причастность к деятельности экстремистов.
В данный момент обвиняемый находится под стражей. По информации СК, злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемых деяниях. Расследование уголовного дела против участников украинских националистических формирований продолжается.
Также Следственный комитет РФ завершил работу по установлению виновных в ракетном ударе по Брянску, произошедшем 10 марта. В результате той атаки погибли восемь мирных жителей. По данным ведомства, за инцидент несёт ответственность Евгений Булацик**, командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.