Ошибка в цифре — не приговор: как выбить свои деньги обратно, если отправили их незнакомцу

Если вы перевели деньги незнакомцу из-за ошибки в номере телефона или карты, вернуть их можно, но процесс зависит от готовности получателя и способа перевода — в случае отказа придётся обращаться в суд. Об этом «Газете.ru» рассказала юрист Карина Асанова.

«Здесь ключевую роль играет, куда были отправлены деньги и готов ли человек их вернуть. То есть тот, кто получил ваши деньги без законных оснований, обязан их вернуть, поскольку это регулируется институтом неосновательного обогащения», — объяснила она.

При ошибке в одной цифре номера телефона ситуация проще — можно связаться с человеком и попросить деньги назад. Если согласится — повезло. Если нет — придётся в суд. В некоторых банках есть внутренние механизмы для таких случаев, уточните в поддержке, можно ли ускорить процесс.

Сложнее, если ошибка в номере карты — связаться с получателем напрямую не выйдет. Попробуйте позвонить в банк и зафиксировать факт ошибки, затем обращайтесь в суд. Асанова отметила: для иска нужны паспортные данные и адрес ответчика. На практике сначала подают заявление на банк, который по судебному запросу предоставляет персональные данные получателя, а затем дело передают в суд по месту его регистрации.

