Школу в Чите оцепили из-за «бомбы» из фольги

В Чите причиной эвакуации целой школы стал подозрительный предмет, который оказался неопасным. Как сообщил источник «Известий», найденная конструкция, из-за которой оцепили территорию, была всего лишь имитацией взрывного устройства, сделанной из фольги и проводов.

Всех учеников и сотрудников вывели из здания в целях безопасности.

По информации УМВД по Забайкальскому краю, поступившей через мессенджер МАХ, проверка здания завершена. Специалистами не было выявлено каких-либо угроз. Оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств инцидента продолжаются.

