Новый лидер Сирии заявил о планах открыть украинский продовольственный хаб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CABET
Новое руководство Сирии взяло курс на неожиданное экономическое партнёрство. Президент Ахмед аш-Шараа заявил, что его страна обсуждает с Киевом создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия.
«Ключевым направлением сотрудничества является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты», — сообщил аш-Шараа в интервью турецкому агентству Anadolu.
По его словам, государства много лет поддерживают партнёрские отношения в этой сфере.
Сирийский лидер признался, что его остро нуждающемуся государству требуется развитие продовольственного сектора, и он рассчитывает, что именно Украина сможет это обеспечить. Пока не уточняется, какие именно товары пойдут через новый маршрут.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом посетил Дамаск. В столице Сирии бывший юморист встретился с аш-Шараа. По словам Зеленского, они обсудили «вопросы безопасности и обороны, ситуацию вокруг Ирана, а также энергетическое и инфраструктурное сотрудничество».
