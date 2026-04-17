Новое руководство Сирии взяло курс на неожиданное экономическое партнёрство. Президент Ахмед аш-Шараа заявил, что его страна обсуждает с Киевом создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия.

«Ключевым направлением сотрудничества является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты», — сообщил аш-Шараа в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, государства много лет поддерживают партнёрские отношения в этой сфере.

Сирийский лидер признался, что его остро нуждающемуся государству требуется развитие продовольственного сектора, и он рассчитывает, что именно Украина сможет это обеспечить. Пока не уточняется, какие именно товары пойдут через новый маршрут.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом посетил Дамаск. В столице Сирии бывший юморист встретился с аш-Шараа. По словам Зеленского, они обсудили «вопросы безопасности и обороны, ситуацию вокруг Ирана, а также энергетическое и инфраструктурное сотрудничество».