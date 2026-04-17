Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 10:52

Новый лидер Сирии заявил о планах открыть украинский продовольственный хаб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CABET

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CABET

Новое руководство Сирии взяло курс на неожиданное экономическое партнёрство. Президент Ахмед аш-Шараа заявил, что его страна обсуждает с Киевом создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия.

«Ключевым направлением сотрудничества является создание в Сирии хаба для реэкспорта основных продовольственных товаров через сирийские порты», — сообщил аш-Шараа в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, государства много лет поддерживают партнёрские отношения в этой сфере.

Сирийский лидер признался, что его остро нуждающемуся государству требуется развитие продовольственного сектора, и он рассчитывает, что именно Украина сможет это обеспечить. Пока не уточняется, какие именно товары пойдут через новый маршрут.

«Приехал за подачками»: Российский посол объяснил, что Зеленский хотел выклянчить в Сирии

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом посетил Дамаск. В столице Сирии бывший юморист встретился с аш-Шараа. По словам Зеленского, они обсудили «вопросы безопасности и обороны, ситуацию вокруг Ирана, а также энергетическое и инфраструктурное сотрудничество».

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar